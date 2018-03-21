Zeytinde "Halkalı Leke Hastalığı" Uyarısı

Yaklaşık 12 milyon zeytin ağacının bulunduğu Edremit Körfezi'nde bu sene hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışların bol olması nedeniyle halkalı leke hastalığı riskinin arttığı bildirildi.

Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halkalı leke hastalığının zeytinliklerdeki belli başlı hastalıklardan biri olduğunu belirtti.

Diker, bunun bir mantar türü olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

" Halkalı leke hastalığı dediğimiz mantar türü bitkinin öz suyunu emerek canlılığını devam ettirir. Dolayısıyla oradan aldıkları bitki besinlerinden dolayı yaprak zayıf düşer ve ileriki aşamalarda sararır ölür ve dökülür. Hastalık zeytinde verimin azalmasına neden olur. Meyve dökülmeleri oluşur, özellikle zeytin ağaçlarında ince dal kurumalarına da neden olur halkalı leke hastalığı. Bu nedenle üreticiler olarak zirai mücadele zamanı geldiğini takip edip ilaçlama yapmamız gerekir. Yıllardan beri zirai mücadele takviminde bölgemizde zeytin halkalı leke hastalığına karşı birinci ilaçlamanın şubat ayında, ikinci ilaçlamanın da nisan ayının ortasında yapılması gerektiği belirlenmiştir."

Hasadın bitiminden sonraki bir dönemde ilaçlamanın yapılması gerektiğini anlatan Diker, şöyle devam etti:

"İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden aldığımız yazıda bölgemizdeki zeytin bahçelerinde halkalı leke hastalığının oluşumuna imkan tanıyan uygun iklim koşullarının, faktörlerin oluştuğu ifade edilerek bu konuda üreticinin uyarılmasının, bilgilendirilmesinin ve ilaç atılmasının gerektiği bizlere iletildi. Edremit Ziraat Odası olarak üyelerimizin özellikle zeytin bahçelerinde bu ilaçlamaya dikkat etmelerini, hassasiyetle yerine getirmelerini ve ilaçlamaları konusunda uyarıda bulunuyoruz. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretti ve yağmur bol oldu. Bu da zeytinde halkalı leke hastalığının oluşmasına zemin hazırlayan bir iklim koşulu. Üreticilerimiz bugünlerde zeytin bahçelerini ilaçlamazlarsa ağaçlarda halkalı leke hastalığı kaçınılmaz olur."

Diker, zamanında ilaçlama ile halkalı leke hastalığının zeytin ağaçlarına bulaşmasının önüne geçilebileceğini sözlerine ekledi.