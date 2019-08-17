Zeytinde bilinçsiz kostik kullanımı sağlığa zararlı - YENİDEN

17.08.2019 11:31

Zeytinde bilinçsiz kostik kullanımı sağlığa zararlı

Manisa'da yaşayan gıda mühendisi Nermin Özge Bilge, zeytin üretim aşamalarında kostik (sodyum hidroksit) kullanımının yasal olduğunu ancak bilinçsiz kullanımının insan sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

Sofralık siyah zeytinin işleme yöntemleri arasında yer alan kostik kullanımı yasal olsa da usulüne uygun olmayan kullanımda üründeki kalıntıların, sağlık açısından tehlike yarattığı belirtildi. Gıda mühendisi Nermin Özge Bilge, konuyla ilgili açıklama yaptı. Zeytinin yapım aşamasında üründeki acı tadın giderilmesinde kostik maddesinin kullanıldığını belirten Bilge, Kostik zeytin işletmecilerinde, zeytindeki acılığı gidermek amacıyla kullanılmakta. Kostik kullanımının yasal olarak kabulü var. Kullanımı serbest bir ürün. Ama burada önemli olan kullanılan miktarı, ne ölçüde kullanıldığı ve hangi aşamalardan geçirildiğidir. Kostik kullanımı yasal olsa da usule uygun yıkanmadığında, sağlık için tehlikeli bir hale geliyor. Zeytinin acılığının daha çabuk giderilmesi için kullanılan kostiğe alternatif ürünler de bulunuyor. Kostik yerine tuzlu su ve asitli suda bekleterek aynı işlem yapılabiliyor dedi.

MERDİVENALTI ÜRETİMDEN UZAK DURULMALI

Tüketicilere büyük bir iş düştüğünü vurgulayan gıda mühendisi Bilge, Tüketiciler mutlaka üretim izin belgesi olan ve bakanlık denetiminden geçmiş, fabrikalarda gıda mühendisleri denetiminde üretilen ürünlerden yana tercihlerini yapmalılar. Merdivenaltı denilen yerlerden ürün almamaları gerekmektedir dedi.

Kaynak: DHA