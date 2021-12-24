Zeytindalı Harekatı'ndan önce kaçan terörist yakalanarak adliyeye sevk edildi - Haberler
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Zeytindalı Harekatı'ndan önce kaçan terörist yakalanarak adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zeytindalı Harekatı'ndan önce kaçan terörist yakalanarak adliyeye sevk edildi Zeytindalı Harekatı'nda kaçıp farklı yerlere sığınınan PKK/YPJ üyesi şahıs Darıca'da saklandığı yerde yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Zeytindalı Harekatı'ndan önce kaçan terörist yakalanarak adliyeye sevk edildi

KOCAELİ - Zeytindalı Harekatı'nda kaçıp farklı yerlere sığınınan PKK/YPJ üyesi şahıs Darıca'da saklandığı yerde yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Afrin'de yapılan Zeytindalı Harekatı'ndan önce kaçan A.Ş.M. isimli PKK/YPJ üyesi şahıs bir süredir farklı yerlerde saklanıyordu. Yapılan aramalar sonucunda Darıca'da saklandığı yerde bulundu. Sözde 15 kişilik bir grubun kadın komutanı olan A.Ş.M isimli şahıs, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Zeytindalı Harekatı'ndan önce kaçan terörist yakalanarak adliyeye sevk edildi

Zeytindalı Harekatı'ndan önce kaçan terörist yakalanarak adliyeye sevk edildi

Zeytindalı Harekatı'ndan önce kaçan terörist yakalanarak adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Son Dakika Haberleri

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