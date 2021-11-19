Zeytinciliği akademik olarak öğreniyorlar

Türkiye'de alanında eğitim veren 2 okuldan 1'i olan Edremit'te Meslek Yüksekokulu Zeytincilik Bölümü'nün Zeytincilik Enstitüsü de bu alanda tek olmasıyla öne çıkıyor. 2015 yılında 15 öğrencinin altına düşen bölümde yapılan tanıtımlar ve Kalkınma Ajansı destekli kurulan atölyelere ek üretim tesisleriyle bölüme ilgi arttı. Edremit Körfezi'nde bulunan 13 milyon zeytin ağacı 30 bin kişiye istihdam sağlarken, başta bölge üreticileri ve çocukları da alanda uzmanlaşmak amacıyla bölümü tercih ediyor.

2'nci sınıf öğrencisi Işılay Işık ise derslerde gördükleri teorik bilgileri, sahada uyguladıklarını söyledi. Hasatta en zorlu kısmın ise kas gücüne dayalı olarak sırıkçıların çalışmasını oluşturduğunu söyledi.