- Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde apartmanın üçüncü katından intihar etmek için evinin...

- Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde apartmanın üçüncü katından intihar etmek için evinin...

- Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde apartmanın üçüncü katından intihar etmek için evinin balkonundan atlayan kadın, yoldan geçen adamın üzerine düştü.

19.10.2019 16:35
- Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde apartmanın üçüncü katından intihar etmek için evinin...

- Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde apartmanın üçüncü katından intihar etmek için evinin balkonundan atlayan kadın, yoldan geçen adamın üzerine düştü. Olayda kadın ağır olmak üzere her iki kişide yaralandı. Yaralı şahıslar 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yerinde incelemedi devam ediyor.

Kaynak: İHA
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