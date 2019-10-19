19.10.2019 15:38

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde apartmanın üçüncü katındaki evinin balkonundan atlayarak intihar girişiminde bulunan kadın, yoldan geçen adamın üzerine düştü. Olayda kadın ağır olmak üzere her iki kişi de yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yerinde incelemesi devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA