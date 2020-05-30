ZEYTİNBURNU VE FATİH'TE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI DENETİMLERİ
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ZEYTİNBURNU VE FATİH'TE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI DENETİMLERİ

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından polis ekipleri Zeytinburnu D-100 Karayolu'nda ve Fatih Vatan Caddesi'nde kurdukları kontrol noktalarında sürücüler üzerinde denetleme yaptı.

ZEYTİNBURNU VE FATİH'TE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI DENETİMLERİ
30.05.2020 06:08 | Son Güncelleme: 30.05.2020 06:08
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından polis ekipleri Zeytinburnu D-100 Karayolu'nda ve Fatih Vatan Caddesi'nde kurdukları kontrol noktalarında sürücüler üzerinde denetleme yaptı. Denetimlerde izin belgesi olmayan 1 taksi sürücüsü ile 2 müşterisine polis ceza kesti

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul başta olmak üzere 15 şehirde sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte İstanbul'da polis ekipleri birçok noktada kontrol noktası kurarak sürücüler üzerinde denetim yaptı. Polis ekipleri, Zeytinburnu'nda D-100 Karayolu'nda ve Fatih'deki Vatan Caddesi'nde kontrol noktası kurarak sürücüler üzerinde denetim yaptı. 

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ İLE MÜŞTERİLERE CEZA YAZILDI

Vatan Caddesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı tespit edilen 1 taksi sürücüsü ile 2 müşterisine para cezası yazdı. Denetimlerde polis ekipleri, durdurdukları bir otomobilde bulunan yabancı uyruklu kişilerin izin belgelerini kontrol etikten sonra otomobilin ön koltuğunda oturan yabancı uyruklu kişinin sosyal mesafeye uyması için arka koltuğa oturmasını söyledi. Polisin uyarısıyla yabancı uyruklu kişi, otomobilin arka koltuğuna oturdu. Polis ekipleri denetim yaptığı noktalarda maskesi olmayan kişileri de uyardığı görüldü. Denetimlerin sokağa çıkma kısıtlaması süresince devam edeceği öğrenildi. 

- Hasırcıoğlu

Kaynak: DHA

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