Zeytinburnu Telsiz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde ihale süreci başladı
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Zeytinburnu Telsiz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde ihale süreci başladı

09.12.2020 14:45 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:50
Zeytinburnu Telsiz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde ihale süreci başladı

Zeytinburnu Belediyesi'nin Telsiz Mahallesi'nde inşa edilecek 281 konut ve 97 dükkanlı kentsel dönüşüm projesi Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 3 Mart 2021 tarihinde ihaleye çıkarılıyor.

Zeytinburnu Belediyesi'nin Telsiz Mahallesi'nde inşa edilecek 281 konut ve 97 dükkanlı kentsel dönüşüm projesi Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 3 Mart 2021 tarihinde ihaleye çıkarılıyor.

Zeytinburnu Belediyesi'nin ilçedeki kentsel dönüşüm projelerinden bir tanesi daha hayata geçiyor. 281 konut ve 97 adet dükkandan oluşan Telsiz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 3 Mart 2021 tarihinde ihaleye çıkarılıyor. Projeye destek veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşmelerin olumlu sonuçlandığını belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Telsiz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projemizde bu yıl bitmeden ihale tarihi alacağımıza söz vermiştik. Nitekim de 3 Mart 2021 tarihine gün almış bulunmaktayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Telsiz Mahallesi kentsel dönüşüm süreci

Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nin bir bölümünde '6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun' kapsamında 'riski alan' ilan edilerek yıkılan konutların yerine yenileri inşa edilmesi kararlaştırılmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 281'i konut, 97 iş yeri olmak üzere toplamda 378 bağımsız birimi kapsayan projenin yürütücüsü Toplu Konut İdaresi (TOKİ) olurken, projenin başlatılması için hak sahiplerinin 3'te 2 rızası aranmıştı. - İSTANBUL

Zeytinburnu Telsiz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde ihale süreci başladı
Zeytinburnu Telsiz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde ihale süreci başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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