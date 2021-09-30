Zeytinburnu'nda sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Son Dakika: İstanbul'un bir çok ilçesinde ve mahallesinde sular kesilecek. Zeytinburnu'nda ise ne zaman suların geleceği merak konusu oldu. Bir çok vatandaşı mağdur eden su kesintisi belirli saatler arasında gidip gelmektedir. İSKİ sitesinden hangi saatler arasında suların gidileceğini ve suların ne zaman geleceğini takip edebiliriz. Haberimizde Zeytinburnu'ndan sular ne zaman gelecek sorusuna yer verdik. Peki, Hangi saatler arasında sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Sular neden kesildi?
ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (Haberler.com) - Son Dakika: İstanbul'un bir çok ilçesinin yanı sıra Zeytinburnu'nda da sular 5 saat arayla kesilecek. Bir çok vatandaşımız suların ne zaman geleceği konusunda araştırmalarını sürdürmekte. Zeytinburnu, Pendik, Kadıköy, Kartal, Üsküdar, Küçükçekmece gibi ilçelerinde sular kesilecek. Peki, Hangi saatler arasında sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Sular neden kesildi? İşte detaylar haberimizde....
Zeytinburnu'ndaTelsiz Mah,Sümer Mah,Veliefendi Mah,Yeşiltepe Mah,Yenidoğan Mah,Cırpıcı Mah,Beştelsiz Mah,Gökalp Mah,Nuripaşa Mah,Kazlıçeşme Mahallelerinde 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası nedeniyle sular kesilmiştir.
30.09.2021 11:13 tarihinde başlayan su kesintisi tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Zeytinburnu Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
Etkilenen Mahalleler : Telsiz Mah,Sümer Mah,Veliefendi Mah,Yeşiltepe Mah,Yenidoğan Mah,Cırpıcı Mah,Beştelsiz Mah,Gökalp Mah,Nuripaşa Mah,Kazlıçeşme Mah
Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Zeytinburnu-Yedikule 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 30.09.2021 11:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Karaburun Mah,Tayakadın Mah,Yeniköy Mah,Durusu Mah,Baklalı Mah,Balaban Mah,Boyalık Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Debimetre Montajı/ Değişimi
Açıklama : Taşoluk-Tayakadın 600 Mm İsale Hattında Debimetre Ve Vana Montaj Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 30.09.2021 10:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Cennet Mah,Beşyol Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.09.2021 10:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.09.2021 11:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Çarşı Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.09.2021 11:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Şeyhli Mah,Sülüntepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.09.2021 11:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Telsiz Mah,Sümer Mah,Veliefendi Mah,Yeşiltepe Mah,Yenidoğan Mah,Cırpıcı Mah,Beştelsiz Mah,Gökalp Mah,Nuripaşa Mah,Kazlıçeşme Mah
Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Zeytinburnu-Yedikule 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 30.09.2021 11:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Kirazlıdere Mah,Soğukpınar Mah,Aydınlar Mah,Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı/ Değişimi
Açıklama : Çekmeköy Cumhuriyet Mah.Ana İsale Hattına Vana Montajı/ Değişimi Ve Debimetre Montajı Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 30.09.2021 11:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Bulgurlu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.09.2021 11:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.