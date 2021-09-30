Zeytinburnu'nda sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (Haberler.com) - Son Dakika: İstanbul'un bir çok ilçesinin yanı sıra Zeytinburnu'nda da sular 5 saat arayla kesilecek. Bir çok vatandaşımız suların ne zaman geleceği konusunda araştırmalarını sürdürmekte. Zeytinburnu, Pendik, Kadıköy, Kartal, Üsküdar, Küçükçekmece gibi ilçelerinde sular kesilecek. Peki, Hangi saatler arasında sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Sular neden kesildi? İşte detaylar haberimizde....

ZEYTİNBURNU'NDA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Zeytinburnu'ndaTelsiz Mah,Sümer Mah,Veliefendi Mah,Yeşiltepe Mah,Yenidoğan Mah,Cırpıcı Mah,Beştelsiz Mah,Gökalp Mah,Nuripaşa Mah,Kazlıçeşme Mahallelerinde 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası nedeniyle sular kesilmiştir.

30.09.2021 11:13 tarihinde başlayan su kesintisi tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Zeytinburnu Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Etkilenen Mahalleler : Telsiz Mah,Sümer Mah,Veliefendi Mah,Yeşiltepe Mah,Yenidoğan Mah,Cırpıcı Mah,Beştelsiz Mah,Gökalp Mah,Nuripaşa Mah,Kazlıçeşme Mah

Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Zeytinburnu-Yedikule 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 30.09.2021 11:13

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Karaburun Mah,Tayakadın Mah,Yeniköy Mah,Durusu Mah,Baklalı Mah,Balaban Mah,Boyalık Mah

Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Debimetre Montajı/ Değişimi

Açıklama : Taşoluk-Tayakadın 600 Mm İsale Hattında Debimetre Ve Vana Montaj Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 30.09.2021 10:01

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Cennet Mah,Beşyol Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 30.09.2021 10:17

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 30.09.2021 11:23

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Kartal

Etkilenen Mahalleler : Çarşı Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 30.09.2021 11:52

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Pendik

Etkilenen Mahalleler : Şeyhli Mah,Sülüntepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 30.09.2021 11:33

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Arıza Kesinti

İlçe : Zeytinburnu

Etkilenen Mahalleler : Telsiz Mah,Sümer Mah,Veliefendi Mah,Yeşiltepe Mah,Yenidoğan Mah,Cırpıcı Mah,Beştelsiz Mah,Gökalp Mah,Nuripaşa Mah,Kazlıçeşme Mah

Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Zeytinburnu-Yedikule 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 30.09.2021 11:13

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Çekmeköy

Etkilenen Mahalleler : Kirazlıdere Mah,Soğukpınar Mah,Aydınlar Mah,Cumhuriyet Mah

Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı/ Değişimi

Açıklama : Çekmeköy Cumhuriyet Mah.Ana İsale Hattına Vana Montajı/ Değişimi Ve Debimetre Montajı Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 30.09.2021 11:55

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Bulgurlu Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 30.09.2021 11:02

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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