Zeytinburnu sakinlerinden İstanbul polisine "Polis Haftası" sürprizi
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Zeytinburnu, kavga, Polis, Güncel

Zeytinburnu sakinlerinden İstanbul polisine "Polis Haftası" sürprizi

Zeytinburnu sakinleri, kavga ihbarında bulunarak çağırdıkları polis ekibini alkışlarla karşılayarak, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü kutladı.

12.04.2020 00:06 | Son Güncelleme: 12.04.2020 00:06
Zeytinburnu sakinlerinden İstanbul polisine

Zeytinburnu sakinleri, kavga ihbarında bulunarak çağırdıkları polis ekibini alkışlarla karşılayarak, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü kutladı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkezefendi Mahallesi G-42 Sokak'ta kavga yaşandığı ihbarı üzerine hızla sokağa intikal etti.

Binaların balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar, sokaktaki polis ekiplerini alkış ve ıslıklarla karşılayarak Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümünü kutladı.

Polis ekipleri de vatandaşlara teşekkür anonsu yaparak sokaktan ayrıldı.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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