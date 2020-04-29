Zeytinburnu sahilinde yoğunluk KORONAVİRÜSE karşı alınan tedbirler kapsamında bir süredir sakin olan Zeytinburnu sahil hattı, havaların ısınmasıyla birlikte hareketlendi.

KORONAVİRÜSE karşı alınan tedbirler kapsamında bir süredir sakin olan Zeytinburnu sahil hattı, havaların ısınmasıyla birlikte hareketlendi. 'Evde Kal' uyarılarına uymayanlar bugün güneşin kendini göstermesiyle birlikte meydanlara ve sahillere akın etti. Araçların yol kenarına park edenler sahilde beklediı. Bazı vatandaşların koronavirüs tedbirlerini ve kurallarına aldırış etmedikleri görüldü.

Kaynak: DHA