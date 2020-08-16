ZEYTİNBURNU SAHİLİ VE GALATA KÖPRÜSÜ'NDE HAFTA SONU HAREKETLİLİĞİ
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ZEYTİNBURNU SAHİLİ VE GALATA KÖPRÜSÜ'NDE HAFTA SONU HAREKETLİLİĞİ

Hafta sonunu fırsat bilen bazı vatandaşlar, Zeytinburnu sahilinde piknik yaparken bazı vatandaşlar ise Galata Köprüsü'nde balık tuttu.

16.08.2020 00:45 | Son Güncelleme: 16.08.2020 01:05

Hafta sonunu fırsat bilen bazı vatandaşlar, Zeytinburnu sahilinde piknik yaparken bazı vatandaşlar ise Galata Köprüsü'nde balık tuttu.

Hafta sonu olması nedeniyle bazı vatandaşlar, Zeytinburnu sahilde aileleriyle birlikte mangal yakarak piknik yaptı. Yürüyüş yapan vatandaşlar, müzik eşliğinde çeşitli oyunlar oynadı. Çocuklar uçurtma uçururken, sosyal mesafe kuralının zaman zaman hiçe sayıldığı sahilde bazı vatandaşların da maske takmadığı görüldü.

GALATA KÖPRÜSÜ'NDE BALIK TUTTULAR

Hafta sonu fırsat bilen bazı vatandaşlar da Galata Köprüsü'nde balık tuttu. Gecenin ilerleyen saatleri olmasına rağmen köprüde balık tutanların kalabalık olduğu görüldü.

Göründü Dökümü:

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Zeytinburnu sahilde piknik yapanlar

Piknik yapanlar ile rop

Galata Körüsü'nde balık tutanlar

Balık tutanlar ile röp

Gezi tekneleri ile özel yatların denizdeki görüntüsü

Teknelerde oynayan insanlar

Genel ve detaylar

ZEYTİNBURNU SAHİLİ VE GALATA KÖPRÜSÜ'NDE HAFTA SONU HAREKETLİLİĞİ

Kaynak: DHA

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