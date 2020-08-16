Zeytinburnu Sahili ve Galata Köprüsü'nde hafta sonu hareketliliği HAFTA sonunu fırsat bilen bazı vatandaşlar, Zeytinburnu sahilinde piknik yaparken bazı vatandaşlar ise Galata Köprüsü'nde balık tuttu.

HAFTA sonunu fırsat bilen bazı vatandaşlar, Zeytinburnu sahilinde piknik yaparken bazı vatandaşlar ise Galata Köprüsü'nde balık tuttu.

Hafta sonu olması nedeniyle bazı vatandaşlar, Zeytinburnu sahilde aileleriyle birlikte mangal yakarak piknik yaptı. Yürüyüş yapan vatandaşlar, müzik eşliğinde çeşitli oyunlar oynadı. Çocuklar uçurtma uçururken, sosyal mesafe kuralının zaman zaman hiçe sayıldığı sahilde bazı vatandaşların da maske takmadığı görüldü.

GALATA KÖPRÜSÜ'NDE BALIK TUTTULAR

Hafta sonu fırsat bilen bazı vatandaşlar da Galata Köprüsü'nde balık tuttu. Gecenin ilerleyen saatleri olmasına rağmen köprüde balık tutanların kalabalık olduğu görüldü.

Kaynak: DHA