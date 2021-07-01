Zeytinburnu Sahili'nde yoğunluk
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Zeytinburnu Sahili'nde yoğunluk

Zeytinburnu Sahili'nde yoğunluk
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Vedat BAYRAKTAR/ , KORONAVİRÜSTE kademeli normalleşme döneminin başladı.

Vedat BAYRAKTAR/ , KORONAVİRÜSTE kademeli normalleşme döneminin başladı. Zeytinburnu Sahili'nde yoğunluk oluştu. Kimileri denize girerken kimileri de çimenlerde oturdu.

Koronavirüste kademeli normalleşme dönemi bugün itibariyle başladı. Akşam saatlerinde Zeytinburnu Sahili'nde doluluk arttı. Sahile gelenler, çimenlik alanda oturdu. Bazıları ise balık tuttu, denize girdi

"YAZIN TADINI ÇIKARIYORUZ"

Ailesiyle sahile gelen Emin Güner, "Kısıtlamanın kalkması gerçekten çok güzel oldu. Ailemizle yazın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Yıllık iznimizi kullanamadığımız için Zeytinburnu Sahili'ne geldik. Diğer taraflarda müsilaj olayı daha fazla, burası akıntılı olduğu için çocuklarla tehlikeli olsa da girmeyi tercih ediyoruz" dedi. Mürüvet Akyürek, "Bir buçuk yıldan beri evlerde kaldık. Bugün komşularımızla beraber buraya eğlenceye geldik ve çok mutluyuz" dedi.

Zeytinburnu Sahili'nde yoğunluk
Zeytinburnu Sahili'nde yoğunluk
Zeytinburnu Sahili'nde yoğunluk
Zeytinburnu Sahili'nde yoğunluk
Zeytinburnu Sahili'nde yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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