Zeytinburnu Sahili'nde kargo gemisinin karaya oturması
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Zeytinburnu Sahili'nde kargo gemisinin karaya oturması

30.01.2021 13:35 | Son Güncelleme: 30.01.2021 13:57

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ekipler, Zeytinburnu Sahili'nde dün karaya oturan Komor Adaları bayraklı "STREAMLINE" isimli kargo gemisinin çevresinde incelemede bulundu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ekipler, Zeytinburnu Sahili'nde dün karaya oturan Komor Adaları bayraklı "STREAMLINE" isimli kargo gemisinin çevresinde incelemede bulundu.

Ekipler, dün Zeytinburnu açıklarında sürüklenerek, karaya oturan Komor Adaları bayraklı "STREAMLINE" isimli kargo gemisinin çevresinde inceleme yaptı.

Geminin çevre kirliliğine neden olup olmadığını kontrol eden ekipler, bölgeden ayrıldı. Hava koşullarının uygun olduğu anda geminin bölgeden kurtarılacağı öğrenildi.

Zeytinburnu Zeyport Limanı önlerinde demirli bulunan 108 metrelik kargo gemisi, hava muhalefeti nedeniyle kıyıya sürüklenmiş ve sancak tarafından karaya oturmuştu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, gemide bulunan 3 personel ise tahliye edilmişti.

Zeytinburnu Sahili'nde kargo gemisinin karaya oturması
Zeytinburnu Sahili'nde kargo gemisinin karaya oturması
Zeytinburnu Sahili'nde kargo gemisinin karaya oturması
Zeytinburnu Sahili'nde kargo gemisinin karaya oturması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Alperen Kaya

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