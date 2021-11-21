Zeytinburnu Sahili'nde hayvanlar onlara emanet

Havaların soğuması ile hayvanseverler de harekete geçti. Özellikle sahildeki hayvanların korunmaları için Zeytinburnu'ndaki hayvanseverlerce, kedi evleri konuldu. Sahil boyuna konulan 20 kedi evinin içine mama ve kumaş parçaları yerleştirildi. Her kış yeni kedi evleri yerleştirdiğini söyleyen hayvanseverler, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kedi evlerini konumlandırdı. Kedilerin ısınmak için konakladıkları evler rüzgar etkisi veya dış etkenler nedeniyle yerinden oynamaması için ağaçlara plastik kelepçe ile bağlandı.

"SOKAK HAYVANLARINA YAPTIĞIM MASRAF AYLIK 2 BİN LİRAYI BULUYOR"

"HAYVANLAR BİZİM GİBİ GÖNÜLLÜLERE EMANET"

"HAYVANSEVERLER OLARAK OLAĞANÜSTÜ BİR ÇABA GÖSTERİYORUZ"

Gün aşırı sahilde vakit geçirdiğini dile getiren İsmail Kabımaklı "Bu aralar havalar çok soğuk hayvanlar üşüyor. Bu hanımlar gelip sabah öğle akşam için yemek veriyorlar. Biz besleyemiyoruz. Evde yemek artarsa onlara getiriyoruzö dedi. Hayvan Gönüllüsü Işık Aycan "Hayvanseverler olarak olağanüstü bir çaba gösteriyoruz ve bu çabalar bireysel çabalar. İlçe ve il belediyelerinin de ciddi anlamda desteklerini bekliyoruz. İnsanları da daha duyarlı olmaya çağırıyorum çünkü biz onların yaşam alanlarını kısıtlıyoruz" şeklinde konuştu.