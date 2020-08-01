ZEYTİNBURNU SAHİLİ'NDE AKŞAM HAREKETLİLİĞİ Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar, havanın kararmaya başlamasıyla birlikte Zeytinburnu Sahili'nde haraketliliğe neden oldu.

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar, havanın kararmaya başlamasıyla birlikte Zeytinburnu Sahili'nde haraketliliğe neden oldu.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde vatandaşlar havanın kararmasıyla birlikte Zeytinburnu Sahili'nde hareketliliğe neden oldu. Bazı vatandaşlar mangal yaparken bazı vatandaşlar ise çeşitli oyunlar oynayarak vakit geçirdi. Aileleriyle birlikte sahillere gelen çocuklar ise parkta oyun oynadı. Vatandaşların maske takmadığı görüldü.

Kaynak: DHA