ZEYTİNBURNU SAHİLİ BOŞ KALDI
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin ardından Zeytinburnu sahil boş kaldı.
29.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:34
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin ardından Zeytinburnu sahil boş kaldı.İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan ek genelgeyle, sahillerde spor ve yürüyüş yapılmasının yanı sıra oltayla balıkçılık yasaklandı. Geçtiğimiz pazar günü spor yapan ve balık tutan vatandaşların akın ettiği Zeytinburnu sahili yapılan uyarıların ardından boş kaldı.
Görüntü dökümü: ------------------Sahilden görüntü
-Genel ve Detaylar
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Kaynak: DHA