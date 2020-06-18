Zeytinburnu Sahilde vatandaş maske zorunluluğuna uydu
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Zeytinburnu Sahilde vatandaş maske zorunluluğuna uydu

ZEYTİNBURNU Sahili'ne akşam saatlerinde gelen vatandaşların maskelerini takarak alınan karara uyduğu görüldü.

Zeytinburnu Sahilde vatandaş maske zorunluluğuna uydu
18.06.2020 23:54 | Son Güncelleme: 18.06.2020 23:58
ZEYTİNBURNU Sahili'ne akşam saatlerinde gelen vatandaşların maskelerini takarak alınan karara uyduğu görüldü. 

İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Zeytinburnu Sahile akşam saatlerinde gelen vatandaşlar alınan karara uydu. Sahil şeridinde yürüyenler genel olarak maske takarken, piknik için çimenlere oturanların yemek sırasında maskelerini çıkardığı ve ardından tekrar taktığı görüldü.

Yaklaşık 3 ay önce koronavirüse yakalanıp, tedavi sürecini ağır bir şekilde atlattığını söyleyen Habip Buzkan, "Maskenin zorunlu hale gelmesi gerçekten çok iyi oldu. İnsanlar genel olarak önem gösterdiler bu işe. Sahilde biz de geziyoruz, bütün insanları görüyoruz, hemen hemen herkes maske takıyor. Bu çok iyi bir şey. Sosyal mesafeyi bazı insanlar koruyamayabiliyor ama bu şekilde en azından önlem olmuş oluyor onlar için." dedi.

"HASTALIĞI ÇOK ZOR ATLATTIM"Tedavi sürecinden bahseden Buzkan, "Ben kendim bu hastalığı yaklaşık 3 ay önce atlattığım için derdini fazlasıyla biliyorum. Aynı zamanda astım hastasıyım. Çok zor geçirdim. Ailemden de hastalananlar oldu. O yüzden kendimiz eşimize dostumuza bunları ısrarla söylüyoruz" diye konuştu.

"BANA BİR ŞEY OLMAZ DİYORDUM BAŞIMA GELDİ"

Israrla maske takılması gerektiğini söyleyen Buzkan, "Bazı insanlar çekmedikleri için bana bir şey olmaz diyorlar. Biz de öyle diyorduk ama bizim başımıza geldi. Allah kimsenin başına vermesin. Ben 7 gün yoğun bakım ünitesinde kaldım. Şükür atlattık bir sıkıntımız yok şuan. Yine eşimize dostumuza biraz mesafeli duruyoruz. Bilinçli olduğumuz için, bu hastalığı atlattığımız için. Herkese bu konuda dikkatli olmasını tavsiye ederim. Çünkü bu işin şakası yok" dedi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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