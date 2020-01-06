Zeytinburnu'nun tanıtımı için rehberlere özel eğitim

06.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:42

Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul Rehber Odası iş birliği ile İstanbul'da faal olarak turist rehberliği hizmeti veren 50 rehber için özel eğitim programı düzenlendi.

Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde 5 gün süren eğitim kapsamında, ilçenin tarihi ve turistik değerlerini turizme kazandırmak, turizm hareketliliğini artırmak ve ilçedeki ziyaret yerlerini yerli ve yabancı turistlere doğru şekilde tanıtmak amacıyla rehberlere sunumlar yapıldı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ilçenin kültürel zenginliklerinin korunması ve ortaya çıkarılması konusunda son 20 yılda çok önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayarak, özellikle tarihi surlara paralel uzanan "Kültür Vadisi Projesi"nin İstanbul turizmi açısından önemli değer oluşturduğuna dikkat çekti.

Arısoy, şunları kaydetti:

"Zeytinburnu'nun bir kültür destinasyonu olabilecek değerleri taşıdığını düşünüyoruz. İlçe sınırlarımız içerisinde çok sayıda değerli kültür varlıklarımız mevcut. Osmanlı döneminden bu yana gelen, öncesine uzanan gayrimüslimlere yönelik tarihi yapılarımız var. Balıklı Rum Hastanesi, Balıklı Rum Ayazması, Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi, Merkez Efendi ve Seyyid Nizam gibi tarihi değerleri ilçemiz sınırları içerisinde yaşatıyoruz. İlçemizi İstanbul'un kültür turizmine efektif bir şekilde kazandırmak konusunda çok istekliyiz. İstanbul'un kültür turizmi pastasından Zeytinburnu'nun da önemli bir dilim alacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA