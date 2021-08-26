Zeytinburnu'ndaki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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Zeytinburnu'ndaki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Zeytinburnu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Zeytinburnu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii Ankara istikametinde ilerleyen 34 PP 0057 plakalı otomobil, 34 VF 1968 plakalı kamyona çarptı.

Arkadan gelen 34 EC 2915 plakalı motosikletin, kaza yapan otomobile çarpması sonucu sürücü Emre E. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelerine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Zeytinburnu'ndaki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Zeytinburnu'ndaki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Zeytinburnu'ndaki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Zeytinburnu'ndaki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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