Zeytinburnu'ndaki kadın cinayeti kamerada

Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu bir şahsın eski karısını bıçaklayarak öldürmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün akşam Zeytinburnu, Yeşiltepe Mahallesi Taş Camii Sokak'ta meydana gelmiş Mehmed T., kendisi gibi yabancı uyruklu eski karısı Fatemeh Haideri'yi (28) bıçaklayarak öldürmüştü. Olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Gözaltına alınan Mehmed T. ise adliyeye sevk edildi.

(İHA)