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Zeytinburnu'ndaki kadın cinayeti kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu bir şahsın eski karısını bıçaklayarak öldürmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu bir şahsın eski karısını bıçaklayarak öldürmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün akşam Zeytinburnu, Yeşiltepe Mahallesi Taş Camii Sokak'ta meydana gelmiş Mehmed T., kendisi gibi yabancı uyruklu eski karısı Fatemeh Haideri'yi (28) bıçaklayarak öldürmüştü. Olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Gözaltına alınan Mehmed T. ise adliyeye sevk edildi.

(İHA)

Zeytinburnu'ndaki kadın cinayeti kamerada

Zeytinburnu'ndaki kadın cinayeti kamerada

Zeytinburnu'ndaki kadın cinayeti kamerada

Zeytinburnu'ndaki kadın cinayeti kamerada
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
ZEYTİNBURNU'NDA KADIN CİNAYETİ KAMERADA

ZEYTİNBURNU'NDA KADIN CİNAYETİ KAMERADA
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