ZEYTİNBURNU'NDAKİ HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

25.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:20

Zeytinburnu'nda 6 hırsızlık olayı gerçekleştiren şüpheli 7 cep telefonu ve 140 lira para çaldı. Şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Zeytinburnu'nda 23 Temmuz ile 16 Eylül arasında işyerlerinde benzer şekilde yapılmış 6 hırsızlık olayı yaşandı. Yapılan hırsızlıklarda 7 cep telefonu ve 140 lira para çalındı. Bunun üzerine harekete geçen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı. Hırsızlıkların yapıldığı işyerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri hırsızlık şüphelisinin Yunus S.(47) olduğunu tespit etti. Şüpheli Yunus S., 11 Kasım'da Zeytinburnu'nda polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 KAMERA KAYDIİşyerlerinin güvenlik kameralarında ise Yunus S.'nin girdiği bir işyerinde veznede duran personelin arkası dönükken sessizce yaklaşarak veznedeki cep telefonunu alıp cebine koyduktan sonra uzaklaştığı gözüküyor. Bir başka güvenlik kamerasında ise şüpheli Yunus S.'nin hırsızlık yaptıktan sonra koşarak uzaklaştığı görülüyor. Yine başka bir kamera kaydında Yunus S.'nin işyerinin koridorunda telefonla konuşarak dolaştığı ve ardından da koşarak işyerinden çıktığı gözüküyor.

Görüntü Dökümü----------------------Şüphelinin hırsızlık anıŞüphelinin kaçışı

şüphelinin etrafını izlemesi ve kaçışı

Kaynak: DHA

- İstanbul