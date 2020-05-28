Zeytinburnu'ndaki camilerde dezenfekte çalışmaları sürüyor Zeytinburnu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen ve yarın cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camiler ile belirlenen alanlarda dezenfekte işlemlerini sürdürüyor.

Zeytinburnu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen ve yarın cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camiler ile belirlenen alanlarda dezenfekte işlemlerini sürdürüyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yarın yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde cuma namazının kılınmaya başlanacağının duyurulmasının ardından ekipler harekete geçti.

İlçede, avlusunda namaz kılınması uygun bulunan dokuz alandan biri olan Merkezefendi Camisi'nde Zeytinburnu Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte çalışmaları yapıldı. Camilerin iç kısımlarında rutin kontroller ve temizlik işleri de tamamlandı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, camilerdeki temiz çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Vatandaşların camilere maske ile gelmesi gerektiğini ifade eden Arısoy, "Fakat maske getiremeyen hemşehrilerimiz için inşallah onları da hazır edeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlarımız da temizlik işlerini sürdürüyorlar. Sadece burada değil inşallah diğer sekiz alanda da temizlik faaliyetlerimizi, bütün işlemlerimizi hazır hale getireceğiz." diye konuştu.

Arısoy, cuma namazı için Zeytinburnu'nda 9 cami belirlendiğini, bunların vatandaşlara daha önce duyurulduğunu belirtti.

Kronik hasta veya hastalık şüphesi olanların Cuma namazı için sokağa çıkmamaları gerektiğini kaydederek, "İlan edilen yerlerin cuma namazı için yeteceğine inanıyorum. Çünkü zaten geniş alanlar tespit edildi. Önemli olan koronavirüsle mücadele…İnşallah hemşehrilerimizle birlikte kurallara uyarak, salgınla mücadelenin altından kalkacağız." ifadelerini kullandı.

İlçede, Merkezefendi Camisi ile Seyitnizam, Süleyman Çetinsaya, Atagarajı camilerinin avlularının yanı sıra Merkezevler Meydanı, Merkezefendi Antrenman Sahası, Belediye Mescidi Avlusu, Topkapı Kültür Park içi ile 80. Yıl Cumhuriyet Parkı cuma namazı kılınacak yerler olarak belirlendi.

Kaynak: AA