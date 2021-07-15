Zeytinburnu'ndaki bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
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Zeytinburnu'ndaki bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zeytinburnu'ndaki bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı Giriş kattaki iş yerinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü Zeytinburnu'nda beş katlı binanın girişinde bulunan ütü paketleme deposunda çıkan yangın dumanından etkilenen 8 apartman sakini itfaiye...

Zeytinburnu'ndaki bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Giriş kattaki iş yerinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda beş katlı binanın girişinde bulunan ütü paketleme deposunda çıkan yangın dumanından etkilenen 8 apartman sakini itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hammadde deposu olarak kullanılan iş yerine itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın saat 05.30'da Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi 74/2 Sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan ütü paketleme deposunda çıktı. Bilinmeyen bir sebepten dolayı depoda çıkan yangın dumanı binanın tüm katlarına sirayet etti. Yangının çıktığının farkına varan apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kısa süre içinde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Dumandan etkilenen 8 kişi tahliye edildi

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri yangının çıktığı binada kalan 8 apartman sakinini güvenlik tedbiri nedeniyle tahliye etti. Yangından tahliye edilen apartman sakinlerinden genç bir kızın ise kan değerleri ölçüldü. Kurtarılan vatandaşların korku ve panik anları kameralara yansıdı.

Zeytinburnu'ndaki bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
Zeytinburnu'ndaki bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
Zeytinburnu'ndaki bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
Zeytinburnu'ndaki bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Davut Has

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Zeytinburnu'ndaki bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı - Haberler
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