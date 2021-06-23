Zeytinburnu'ndaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
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Zeytinburnu'ndaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Zeytinburnu'ndaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Seyit Nizam Mahallesi Balıklı Çırpıcı Sokak'ta yabancı uyruklu iki grup kavga etmeye başladı.

Kavgada, 19 yaşlarındaki bir yaralı yere yığılırken, diğer iki yaralı ve gruptakiler olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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