Zeytinburnu'nda zincirleme kaza: 1 yaralı

12.10.2019 17:13

Zeytinburnu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Edirne istikametinde henüz belirlenemeyen nedenle 5 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralanan bir kişi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Edirne yönüne bir süre aksayan trafik akışı, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

Kaynak: AA