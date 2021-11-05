Zeytinburnu'nda zemin katında çökme olan bina ile bitişiğindeki apartman mühürlendi

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda zemin katında çökme olan bina ile bitişiğindeki apartman boşaltılarak mühürlendi.

Alınan bilgiye göre, Veliefendi Mahallesi Bağ Cami Sokak'taki 4 katlı binanın zemin katında dün akşam saatlerinde çökme meydana geldi. Evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekipleri, çökme yaşanan bina ile bitişiğindeki apartmanı boşaltarak mühürledi. Boşaltılan binaların önü de bariyerlerle kapatıldı.

Ekiplerin binalarla ilgili incelemeleri sürüyor.

Öte yandan, boşaltılan binaların bazı sakinleri, talepleri üzerine Zeytinburnu Belediyesince otellere yerleştirildi.

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