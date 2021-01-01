Zeytinburnu'nda yolun karşısına geçerken canından oldu
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Zeytinburnu'nda yolun karşısına geçerken canından oldu

01.01.2021 09:19 | Son Güncelleme: 01.01.2021 09:27
Zeytinburnu'nda yolun karşısına geçerken canından oldu

Zeytinburnu'nda yeni yılın ilk dakikalarında yolun karşısına geçmek isteyen Muhammed Nasır, lüks bir cipin çarpması sonucu metrelerce savrularak ağır yaralandı.

Zeytinburnu'nda yeni yılın ilk dakikalarında yolun karşısına geçmek isteyen Muhammed Nasır, lüks bir cipin çarpması sonucu metrelerce savrularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Nasır, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza, saat 00.15 sıralarında O-3 Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki Muhammed Nasır, yolun karşısına geçmek isterken, Ahmet A.'nın kullandığı 34 MN 937 plakalı cipin çarpması sonucu metrelerce savruldu. Yaklaşık 30 metre savrulan Nasır, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan Nasır'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Muhammed Nasır, kurtarılamadı. Kazaya karışan araç sürücüsü Ahmet A., polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. 

Kaza sonrası hastanede hayatını kaybeden Muhammed Nasır'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

- İstanbul
Zeytinburnu'nda yolun karşısına geçerken canından oldu
Zeytinburnu'nda yolun karşısına geçerken canından oldu
Zeytinburnu'nda yolun karşısına geçerken canından oldu
Zeytinburnu'nda yolun karşısına geçerken canından oldu
Zeytinburnu'nda yolun karşısına geçerken canından oldu
Zeytinburnu'nda yolun karşısına geçerken canından oldu
Zeytinburnu'nda yolun karşısına geçerken canından oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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