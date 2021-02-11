Son dakika haberleri | Zeytinburnu'nda yol verme kavgası kamerada
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Son dakika haberleri | Zeytinburnu'nda yol verme kavgası kamerada

11.02.2021 11:40 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:47
Son dakika haberleri | Zeytinburnu'nda yol verme kavgası kamerada

Son dakika habere göre 100 Karayolu yan yolda çıkan yol verme kavgası başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

ZEYİNBURNU D-100 Karayolu yan yolda çıkan yol verme kavgası başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Olay, dün akşam saatlerinde Zeytinburnu'nun D-100 Karayoluna yan yol Merkezefendi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 CVF 746 plakalı otomobilin sürücüsü sol şeride geçmek isterken, arkasındaki hafif ticari araç yol vermek istemedi. Sürücüler tartışmaya başlayarak araçlarından indi. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucunda hafif ticari aracın sürücüsü,  tartıştığı kişiyi yere yatırıp yumruklamaya başladı. Kavga, çevredeki sürücülerin araya girmesiyle sonlandı. Yaşananlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasın yansıdı.


Son dakika haberleri | Zeytinburnu'nda yol verme kavgası kamerada
Son dakika haberleri | Zeytinburnu'nda yol verme kavgası kamerada
Son dakika haberleri | Zeytinburnu'nda yol verme kavgası kamerada
Son dakika haberleri | Zeytinburnu'nda yol verme kavgası kamerada
Son dakika haberleri | Zeytinburnu'nda yol verme kavgası kamerada
Son dakika haberleri | Zeytinburnu'nda yol verme kavgası kamerada
Son dakika haberleri | Zeytinburnu'nda yol verme kavgası kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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