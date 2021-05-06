Zeytinburnu'nda yıkılan binanın yapı ruhsatının bulunmadığı ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zeytinburnu'nda yıkılan binanın yapı ruhsatının bulunmadığı ortaya çıktı

Zeytinburnu'nda yıkılan binanın yapı ruhsatının bulunmadığı ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Zeytinburnu'nda yıkılan Hilal Apartmanı'nın yapı ruhsatının bulunmadığı ortaya çıktı.

İstanbul Zeytinburnu'nda yıkılan Hilal Apartmanı'nın yapı ruhsatının bulunmadığı ortaya çıktı.

Zeytinburnu Sümer Mahallesi 27/2 sokakta bulunan Hilal Apartmanı, sabah 10.30'da büyük bir gürültü ile çöktü. Binadan dün gece çatlama seslerinin geldiği ve vatandaşlar tarafından boşaltıldığı belirlendi. 1995 yılında inşa edilen 6 daire ve 1 dükkandan oluşan binanın yapı ruhsatının ve iskanının bulunmadığı da ortaya çıktı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, 112 ekibi sevk edildi. Adrese dayalı nüfus kayıtlarından bina sakinlerinin tamamına ulaşıldı ve enkaz altında kimsenin bulunmadığı teyit edildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından çöken bina etrafındaki 4 bina da boşaltıldı ve analizlerine başlandı. Enkaz başında AKOM'dan toplam 17 personel, İBB İtfaiye ekiplerinden 30 personel ve 2 arama kurtarma köpeği, UMKE 6 personel ve AFAD 14 Personel ve 3 arama kurtarma köpeği ile çalışmaların sürdüğü belirtildi. - İSTANBUL

Zeytinburnu'nda yıkılan binanın yapı ruhsatının bulunmadığı ortaya çıktı
Zeytinburnu'nda yıkılan binanın yapı ruhsatının bulunmadığı ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bu sabah İstanbul'da çöken binayı dün gece kapı kapı gezip o tahliye ettirmiş: Canlarımı kurtardım ben
Bu sabah İstanbul'da çöken binayı dün gece kapı kapı gezip o tahliye ettirmiş: Canlarımı kurtardım ben
Sultangazi'de defineciler ormanı delik deşik etti; devasa çukurlar açtı
Sultangazi'de defineciler ormanı delik deşik etti; devasa çukurlar açtı
Son Dakika! Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü, enkaz altında çok sayıda araç kaldı
Son Dakika! Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü, enkaz altında çok sayıda araç kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Faik Öztrak Ersin Tatar Mustafa Şentop
Magazin Tarkan Seda Sayan Hande Erçel Demet Akalın
Spor Gomes Ünal Karaman Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Zeytinburnu'nda yıkılan binanın yapı ruhsatının bulunmadığı ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 14:44:27. #1.15#

title