Zeytinburnu'nda yaşlılarda sağlık sorunları konuşuldu



İSTANBUL - Zeytinburnu Belediyesi ilçedeki vatandaşlarına yönelik 'Yaşlılarda Sağlık Sorunları' konulu konferans gerçekleştirdi.

Zeytinburnu Belediyesi, Zeytinburnu Kent Konseyi Yaşlılar Meclisi ilçede hizmete veren özel bir hastane işbirliği ile "Yaşlılarda Sağlık Sorunları" konulu konferans düzenledi. Çok sayıda yaşlının katıldığı konferansta yaşlı vatandaşlar, alanında uzman hekimler tarafından; kalp damar hastalıkları, psikolojik hastalıklar, iç hastalıkları gibi alanlarda yapılan sunumlarla olası bir rahatsızlıkla karşılaştıklarında ne yapmaları konusunda bilinçlendirildi.

"Kalbimiz günde yüz bin defadan daha fazla çarpar"

Kalbin öneminden bahseden, Kardiyolog ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Bayram, "Kalbi bir pompa olarak görebiliriz, kalbin sağ tarafında kirli kan sol tarafında temiz kan vardır. Kirli kan akciğere gönderilmek suretiyle temizlenir, kalbin sol tarafına gelir bir pompa olarak kalp kasılır ve kanı bütün vücuda gönderir. Kalp dakikada 60 ile 100 arasında çarpar ve 5 litreye yakın bir kanı gönderir. Örneğin bir basketbolda hızlı hücuma çıkar veya hızlı dönerseniz kan miktarı 15 -20 litreye kadar çıkabilir. Yani hızlı bir çıkışta dakikada 15 litreyi bulur kan miktarı. Bu miktar günde de on ton civarındadır. Kalbimizde günde yüz bin defadan daha fazla çarpar" dedi.

"Unutkanlığı olan 60 yaş üzeri herkesin yolunun doktora düşmesi gerekiyor"

Alzheimer hastalığının yaşlılıkla beraber ortaya çıkan bir hastalık olduğundan bahseden Nöroloji Uzmanı Dr. Türkan Uslu ise, "Genellikle 60'lı yaşlardan sonra sıklıkla görmeye başlıyoruz. 60'lı yaşlarda 10'da bir kişide görülürken 80'li yaşlara gelindiğinde iki kişiden birinde görülmeye başlanıyor. Genellikle hastalar bize geldiğinde iş işten geçmiş oluyor çünkü şöyle bir algı var, alzheimerın tedavisi yok, yaşlılığa bağlı zaten yaşlanınca herkes unutur. Bu algıdan dolayı hastaların bize gelmesi gecikiyor ve hastaya geç tanı konulmasına sebep oluyor. Hastaya geç tanı konduğu zaman bu kez bizim hastalıkla başa çıkmamız zorlaşıyor. Unutkanlığı olan özellikle 60 yaş üzeri herkesin yolunun doktora düşmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.