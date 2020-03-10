ZEYTİNBURNU'NDA YAPILACAK MİLLET BAHÇESİ İÇİN YIKIMA BAŞLANDI Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ Zeytinburnu'nda yapılacak olan Millet Bahçesi için Beştelsiz Mahallesinde bulunan Askeri lojmanların yıkımına başlandı.

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ Zeytinburnu'nda yapılacak olan Millet Bahçesi için Beştelsiz Mahallesinde bulunan Askeri lojmanların yıkımına başlandı. Yıkım için askeri lojmanların bulunduğu alana gelen ekipler saat 11.00'de daha önce tahliye edilen 6 katlı bir binanın yıkımını gerçekleştirdi.

"İLK KAZMAYI VURMUŞ OLDUK"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy "Bugün Zeytinburnu için önemli bir gün, süreci 2014 yılında başlayan Zeytinburnu Askeri lojmanlarının Millet Bahçesi haline getirilmesi için, ilk kazmayı vurmuş olduk. Burayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Yenileme Genel Müdürlüğümüz yıkıyor. Buradaki mevcut bütün ağaçların röleveleri alındı, projesi hazırlandı. Bir taraftan da Toplu Konut İdaremiz tarafından Zeytinburnu Millet Bahçesinin ihalesi yapıldı." dedi

"AĞAÇLARA ZARAR VERMEDEN YIKIMI TAMAMLAYACAĞIZ"

Arısoy "Buradaki ağaçlara zarar vermeden hızla yıkımı tamamlayacağız ve Millet Bahçesi inşaatına başlayacağız. Böylelikle Zeytinburnu 55 bin metrekarelik bir yeşil alan kazanacak. Burada çocuk oyun alanları, rekreasyon alanları, bisiklet yolları, yürüyüş yollarının da içinde dahil olduğu proje hayata geçecek. Bütün bu konularda bizlerden desteğini esirgemeyen sayın Cumhurbaşkanımıza ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etmek istiyorum. Burada 48 blok, lojman olarak 520 daire var. Bunun yanında misafir hane askeri gazino ve depo gibi toplam 56 bina var. Bunun 48'i lojman var. Bu daireleri tahliye ettik ve Başakşehir'de yeni yerlerine taşındılar. İnşallah en kısa zamanda Zeytinburnumuz Millet Bahçesine kavuşacak." diye konuştu.

48 BLOK 520 DAİRE BULUNUYOR55 bin metrekarelik alan üzerine yapılacak olan Millet Bahçesi için yıkımı gerçekleştirilecek olan Askeri lojmanlarda 48 blok, 520 dairenin yanı sıra misafirhane, düğün salonu, depo gibi hizmet binaları bulunuyor.

Görüntü Dökümü----------------Yıkımdan görüntü-Ekiplerden görüntü-Arısoy ile röp

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Kaynak: DHA