Zeytinburnu'nda yangın çıkan binada mahsur kalan 25 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Zeytinburnu'nda yangın çıkan binada mahsur kalan 25 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale edildi.

Zeytinburnu'nda yangın çıkan binada mahsur kalan 25 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale edildi.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Şehit Komiser Günaydın Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın girişindeki elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve bina içinde yoğun duman oluşmasına neden olan yangını fark eden apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalan, aralarında çatı katında ikamet eden kadın ile bebeğinin de bulunduğu 25 kişiyi dışarı çıkardı.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen anne ve bebeği ile diğer bina sakinlerine ambulansta müdahale etti. Bina sakinlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar