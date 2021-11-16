Zeytinburnu'nda yanan minibüsü damacanayla su taşıyıp söndürdüler - Haberler
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Zeytinburnu'nda yanan minibüsü damacanayla su taşıyıp söndürdüler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zeytinburnu'nda park halindeyken yanan minibüsü, vatandaşlar damacanayla su taşıyıp söndürdü.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - Zeytinburnu'nda park halindeyken yanan minibüsü, vatandaşlar damacanayla su taşıyıp söndürdü.

Yangın, saat 18.00'de Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde park halindeki bir minibüste çıktı. İddiaya göre, minibüsün motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören mahalleli damacana su ve yangın tüpüyle minibüsteki yangına müdahale etti. Minibüsten yükselen alevler, mahallelinin çabaları sonucu söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparak yangın tamamen söndürüldü.

(Caner Sönmez - Selim Bayraktar/İHA)

Zeytinburnu'nda yanan minibüsü damacanayla su taşıyıp söndürdüler

Zeytinburnu'nda yanan minibüsü damacanayla su taşıyıp söndürdüler

Zeytinburnu'nda yanan minibüsü damacanayla su taşıyıp söndürdüler

Zeytinburnu'nda yanan minibüsü damacanayla su taşıyıp söndürdüler

Zeytinburnu'nda yanan minibüsü damacanayla su taşıyıp söndürdüler

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