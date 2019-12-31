ZEYTİNBURNU'NDA YANAN FABRİKA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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ZEYTİNBURNU'NDA YANAN FABRİKA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Zeytinburnu'nda bir dokuma fabrikasında çıkan yangında fabrika alev alev yanarken itfaiye ekipleri yaklaşık 4 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.

31.12.2019 10:03 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:03
ZEYTİNBURNU'NDA YANAN FABRİKA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

'nda bir dokuma fabrikasında çıkan yangında fabrika alev alev yanarken ekipleri yaklaşık 4 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Dokuma fabrikasında ve altında bulunan atölye tamamen kullanılmaz hale geldi. 2 bin 500 metrekarelik alana kurulu fabrikadaki son durum havadan görüntülendi. 

Yangın Saat 04.00 sıralarında başlamış ve yangına Zeytinburnu, Bayrampaşa, Davutşapa, Şişli, Bakırköy ekipleri müdahale etmiş, yangın 4 saatte kontrol altına alınabilmişti. ekiplerinin yangını soğutma çalışmaları sürerken, fabrika havadan görüntülendi. Yangına müdahale sırasında iş makineleri de kullanılıyor. 

Görüntü dökümü: --------------------Havdan görüntüler 

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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