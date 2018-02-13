Zeytinburnu'nda Uyuşturucu Operasyonu
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Zeytinburnu'nda Uyuşturucu Operasyonu

Zeytinburnu ilçesinde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Zeytinburnu'nda Uyuşturucu Operasyonu

Zeytinburnu ilçesinde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ait önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslerde ekiplerin aramaları devam ediyor.

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