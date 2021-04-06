Zeytinburnu'nda Türk Bayrağını yakan şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
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Zeytinburnu'nda Türk Bayrağını yakan şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Zeytinburnu'nda Türk Bayrağını yakan şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Zeytinburnu'nda Türk Bayrağını yakan şüpheli Mahsun Doğan hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianamede hazırlandı.

Zeytinburnu'nda Türk Bayrağını yakan şüpheli Mahsun Doğan hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianamede hazırlandı. Şüphelinin 'madde kullanımına bağlı psikotik bozukluk durumuna dikkat çekilen iddianamede savcılık cezai ehliyet konusunda görev ve yetkiyi mahkemeye bıraktı.

Zeytinburnu'nda 5 Aralık 2020 tarihinde cadde üzerinde asılı Türk Bayrağını indirip, yakan şüpheli Mahsun Doğan hakkında soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Mahsun Doğan'ın ifadesine yer verildi. Doğan, yaktığı şeyin bayrak olduğunu ve bunun suç olduğunu bildiğini söyleyerek, "Bayrağın hilalinin rengi karardığı için en azından yıldızını kurtarayım diye bayrağı yaktım. Aslında bayrağı yakarken, kendimi yaktığımı düşündüm. Bayrağı yaktıktan sonra gezerken, cenneti gördüm" dedi. Şüpheli ayrıca ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde önceden tedavi gördüğünü de beyan etti.

Savcılığın talebi üzerine, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hazırladığı raporda şüphelinin; eylemi sırasında 'madde kullanımına bağlı psikotik bozukluk' denilen hastalığın etkisinde olduğu, eylemin hukuki anlam ve sonuçlarını kavrayamadığı ve işlediği suça yönelik ceza sorumluluğunun olmadığı belirtildi. Raporda, 'akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin' uygulanması yönünde kanaat bildirildi.

İddianamede, cezai ehliyet konusunda görev ve yetkinin mahkemeye ait olduğu açıklandı. Savcılık, şüphelinin akıl hastası olduğuna kanaat getirilmesi halinde ceza verilmesine yer olmadığına ve akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmesini talep etti. İddianamede akıl hastalığı bulunmaması halinde ise; şüphelinin 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

(Melike İnal - Didem Köseoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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