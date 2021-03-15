Son dakika haberi! Zeytinburnu'nda tüp hırsızı kamerada
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Son dakika haberi! Zeytinburnu'nda tüp hırsızı kamerada

15.03.2021 10:04 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:36

Gelen son dakika haberlerine göre Zeytinburnu'nda iş yerinden büyük tüp çalan şahıs, güvenlik kameralarına yansıdı.

Zeytinburnu'nda iş yerinden büyük tüp çalan şahıs, güvenlik kameralarına yansıdı. Polis tarafından gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre olay 4 Mart günü Nuripaşa Mahallesi Merv Caddesi'nde yaşandı. Caddeye gelen bir şahıs, iş yerinin önündeki büyük tüpleri gözüne kestirdi. Bir süre iş yerindeki çalışanları izleyen zanlı, uygun anı bekledi. Çalışanların başka işlerle uğraştığı sırada iş yeri önündeki büyük tüpü alan zanlı, hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar kameralara da saniye saniye yansıdı.

Bir süre sonra tüpün çalındığını fark eden mağaza çalışanı polise başvurdu. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, daha önce de hırsızlık suçundan kaydı bulunan E.D. isimli şahsın olayı gerçekleştirdiğini tespit etti. Gözaltına alınan zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

(İHA)

Son dakika haberi! Zeytinburnu'nda tüp hırsızı kamerada
Son dakika haberi! Zeytinburnu'nda tüp hırsızı kamerada
Son dakika haberi! Zeytinburnu'nda tüp hırsızı kamerada
Son dakika haberi! Zeytinburnu'nda tüp hırsızı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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