Zeytinburnu'nda trafoda çıkan yangın nedeniyle sokağın elektriği kesildi ZEYTİNBURNU'ndaki Türk Telekom binasında bulunan trafoda yangın çıktı.

ZEYTİNBURNU'ndaki Türk Telekom binasında bulunan trafoda yangın çıktı. Zeytinburnu'nda bir Türk Telekom binasının zemin katında bulunan trafoda yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın sonrası sokaktaki binaların elektrikleri kesildi. Yangın saat 12.00 sıralarında Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi Rüstem Balkan Sokağı'nda bulunan Türk Telekom binasının zemin katında çıktı. Zemin katta bulunan trafodan henüz belirlenemeyen bir sebeple dumanlar çıkmaya başladı. Ara ara patlamaların da meydana geldiği trafodan çıkan dumanları gören sokak sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kilitli kapının açılmasının ardından trafodaki yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

"DAHA ÖNCEDEN DE KÜÇÜK ÇAPLI PATLAMALAR OLUYORDU"

Yangın nedeniyle sokakta bulunan binaların elektriği kesildi. Sokak esnafından olan Cengiz Balcı, trafodan daha önce de küçük patlamaların meydana geldiği ifade ederek, "İlk önce gürültülü patlamalar oldu daha sonra duman sarmaya başladı. İtfaiye kısa sürede müdahalesini yaptı. Şu an elektriğimiz yok, bekliyoruz. Daha önceden de küçük çaplı patlamalar, elektrik kesintileri çok fazla oluyordu" dedi.

Kaynak: DHA