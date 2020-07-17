Zeytinburnu'nda trafo yandı, sokak elektriksiz kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Zeytinburnu'nda trafo yandı, sokak elektriksiz kaldı

Zeytinburnu'nda bulunan bir trafoda çıkan yangında patlamalar yaşandı.

17.07.2020 14:02 | Son Güncelleme: 17.07.2020 14:09

Zeytinburnu'nda bulunan bir trafoda çıkan yangında patlamalar yaşandı. İtfaiye kısa sürede yangına müdahale ederken mahallede elektrikler kesildi.

Olay, Çırpıcı Mahallesi Rüstem Balkan Sokak'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir trafoda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Trafoda meydana gelen şiddetli patlamaları duyan vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kısa sürede kontrol altına aldı. Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma olayı yaşanmadı. Trafodan çıkan dumanları vatandaşlar olayı cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Sokak üzerinde yangını izleyen onlarca vatandaş, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

Patlama sesleriyle dışarı çıktıklarını ifade eden mahalle sakini Ali Zengin, "Gördüğümüz zaman dumanlar vardı. Ardarda patlamalar geldikten sonra itfaiye ve ambulansı aradık. Şu anda bu çevrede elektrik yok" dedi.

"ŞU AN ELEKTRİĞİMİZ YOK"

Mahalle esnafı Cengiz Balcı, "İlk önce gürültülü patlamalar oldu. Daha sonra duman sarmaya başladı. Bir anda nefes almamıza zorlaştıracak şekilde duman çıkmaya başladı. İtfaiye de kısa sürede müdahalesini yaptı. Şu an elektriğimiz yok. Daha önceden de küçük çaplı patlamalar, elektrik kesintileri oluyordu. Zannedersem santral binası oluyor. Devamlı bir sıkıntılar oluyor" dedi.

(İHA)

Zeytinburnu'nda trafo yandı, sokak elektriksiz kaldı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığı: 1.5 milyarlık organize vurgun Ekonomi
Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığı: 1.5 milyarlık organize vurgun
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı 3. Sayfa
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi Güncel
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı Spor
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı
3 ülke de sahip çıkmayınca botta sıkışan göçmenin cansız bedeni 2 haftadır denizde sürükleniyor Dünya
3 ülke de sahip çıkmayınca botta sıkışan göçmenin cansız bedeni 2 haftadır denizde sürükleniyor
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru Magazin
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı?
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı?
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Tunceli'de yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı
Tunceli'de yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Didem Soydan, Selin Türkmen'le birlikte güneşlendiği fotoğrafı paylaştı: Mutlu eş, mutlu hayat
Didem Soydan, Selin Türkmen'le birlikte güneşlendiği fotoğrafı paylaştı: Mutlu eş, mutlu hayat
Rusya, Ayasofya'nın ibadete açılmasından memnun: Turistlerimiz kazançlı çıkacak
Rusya, Ayasofya'nın ibadete açılmasından memnun: Turistlerimiz kazançlı çıkacak
Karadeniz'de çıkan hortumu vatandaşlar cep telefonuna kaydetti
Karadeniz'de çıkan hortumu vatandaşlar cep telefonuna kaydetti
Manchester United maçında oksijen tedavisi uygulanan Patrick van Aanholt, yürekleri ağızlara getirdi
Manchester United maçında oksijen tedavisi uygulanan Patrick van Aanholt, yürekleri ağızlara getirdi
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi
İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi
Mucize Doktor'un Açelya'sından çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım
Mucize Doktor'un Açelya'sından çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı
Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Erol Katırcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Ozan Güven Demet Akalın Erkan Kolçak Köstendil
Spor Falcao Burak Yılmaz Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Tbmm Adana Ankara İngiltere
Şu an buradasınız: Zeytinburnu'nda trafo yandı, sokak elektriksiz kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 14:35:31. #1.14#
title