Zeytinburnu'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı
Zeytinburnu'nda bir araçla çarpıştıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Zeytinburnu'nda bir araçla çarpıştıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D100 Karayolu'ndan Topkapı istikametine giden Vedat Kartal'ın kullandığı 09 SK 781 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Metin Narin idaresindeki 34 BKZ 869 plakalı otomobille çarpıştı.
Daha sonra Ambarlar yol ayrımındaki refüje çarpan otomobil takla attı.
Kaza sonucu, araçta sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralı sürücü, ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.