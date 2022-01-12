Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan iki sürücüye 7 bin 107 lira ceza kesildi

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştiren iki sürücüye 7 bin 107 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, "trafiği aksatacak ve tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek" suçuyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, 8 Ocak'ta D-100 Kuzey Yol Cevizlibağ mevkisinde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirerek araç kullanan iki sürücünün kimlikleri belirlendi.

Sürücüler E.İ. ve U.B.'ye, "2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu" kapsamında "dur ihtarına uymamak", "makas atmak", "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" suçlarından toplamda 7 bin 107 lira idari para cezası kesildi.

Sürücüler hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapıldı.