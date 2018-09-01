Zeytinburnu'nda Toma Devrildi

Zeytinburnu'nda, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'nın devrilmesi sonucu 2 polis memuru hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zeytinburnu'ndan Cevizlibağ yönüne giden TOMA, henüz belirlenemeyen nedenle virajı alamayarak devrildi. Kazada hafif yaralanan 2 polis memuru, hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

TOMA'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait vinçle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.