Zeytinburnu'nda taksici aracında unutulan parayı sahibine teslim etti

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda taksi sürücüsü, müşterisinin aracında unuttuğu, içerisinde yaklaşık 150 bin lira değerinde döviz olan çantayı sahibine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, Aksaray'da taksiye binen Tacikistan uyruklu Muhammed Saddoru, Güngören'de indi.

Bir süre sonra içerisinde yaklaşık 150 bin lira değerinde dövizin bulunduğu çantayı arka koltukta gören taksi sürücüsü Metin Güler, Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün Polis Merkezi'ne giderek durumu polis ekiplerine anlattı.

İnceleme sonucu çantanın sahibine ulaşan ekipler, Muhammed Saddoru'yu polis merkezine davet etti. Ekipler, çantayı tutanakla sahibine teslim etti.

Polis merkezi önünde gazetecilere açıklama yapan taksi sürücüsü Güler, vatandaşlık görevini yaptığını belirtti. Çantanın sahibi Saddoru ise taksiciye teşekkür etti.

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AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri

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