ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI Soner HASIRCIOĞLU - Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL,(DHA) ZEYTİNBURNU'nda seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı. Kaza sonrası otomobilde bulunan kişi veya kişiler olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza, Zeytinburnu, 10. Yıl Caddesinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 CTF 363 plakalı otomobili kullanan ve ismi öğrenilemeyen seyir halindeki sürücü, Topkapı alt geçitte henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarparak takla attı. Kaza sonrası otomobilde bulunan kişi ya da kişiler olay yerinden kaçtı. Yoldan geçen vatandaşlar ise durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri kaza yapan araçta bir süre inceleme yaparken, polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Polis ekipleri kaza sonrası otomobilin sürücüsünün olay yerinden kaçtığını tespit etti. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.