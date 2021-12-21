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ZEYTİNBURNU'NDA ŞÜPHELİ PAKET FÜNYE İLE PATLATILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZEYTİNBURNU AK Parti İlçe Başkanlığı önüne bırakılan şüpheli paket fünye ile patlatıldı.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (DHA) - ZEYTİNBURNU AK Parti İlçe Başkanlığı önüne bırakılan şüpheli paket fünye ile patlatıldı.

Zeytinburnu AK Parti İlçe Başkanlığı önüne dün akşam saat 23.00 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi tarafından şüpheli paket bırakıldı.

Paketi fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis, emniyet bandı çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatılan paketten pilli ve saatli bir düzenek çıktı.Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süre bölgede inceleme yaptı. Toplanan deliller incelenmek üzere emniyete götürüldü. Yapılan incelemenin ardından cadde trafiğe açıldı.

ŞÜPHELİ PAKETİ BIRAKAN KİŞİ KAMERADA

Etraftaki kameralara yansıyan olayda yüzü kapalı bir kişinin etrafını kontrol ederek bir paketi AK Parti İlçe Başkanlığı binasının tabelasının altına bırakması ve olay yerinden uzaklaşması kameraya yansıdı. Polis şüpheli paketi bırakan kişiyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

ZEYTİNBURNU'NDA ŞÜPHELİ PAKET FÜNYE İLE PATLATILDI

ZEYTİNBURNU'NDA ŞÜPHELİ PAKET FÜNYE İLE PATLATILDI

ZEYTİNBURNU'NDA ŞÜPHELİ PAKET FÜNYE İLE PATLATILDI

ZEYTİNBURNU'NDA ŞÜPHELİ PAKET FÜNYE İLE PATLATILDI

ZEYTİNBURNU'NDA ŞÜPHELİ PAKET FÜNYE İLE PATLATILDI

ZEYTİNBURNU'NDA ŞÜPHELİ PAKET FÜNYE İLE PATLATILDI

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