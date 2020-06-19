Zeytinburnu'nda sünger üretilen işyerinde yangın-2 Cemal YURTTAŞ / Zeytinburnu'nda sünger üretimi yapılan iş yerinde yangın çıktı.

Cemal YURTTAŞ/ Zeytinburnu'nda sünger üretimi yapılan iş yerinde yangın çıktı. Yoğun duman çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Davutpaşa Caddesi'ndeki 3 katlı işyerinde bulunan sünger üretimi yapılan atölyede saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İşyerinden yoğun duman çıkarken ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: DHA