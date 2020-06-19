ZEYTİNBURNU'NDA SÜNGER ÜRETİLEN İŞ YERİNDE YANGIN (Havadan görüntülerle)
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ZEYTİNBURNU'NDA SÜNGER ÜRETİLEN İŞ YERİNDE YANGIN (Havadan görüntülerle)

Zeytinburnu'nda 3 katlı iş yerinin zemin katında bulunan sünger atölyesinde yangın çıktı.

ZEYTİNBURNU'NDA SÜNGER ÜRETİLEN İŞ YERİNDE YANGIN (Havadan görüntülerle)
19.06.2020 11:30 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:46
Zeytinburnu'nda 3 katlı iş yerinin zemin katında bulunan sünger atölyesinde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Davutpaşa Caddesi'ndeki 3 katlı iş yerinin zemin katında bulunan sünger atölyesinde  saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede tüm katları sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının merkezine ulaşmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Gökyüzüne yükselen dumanların çevre ilçelerden de görüldüğü öğrenildi. Yanan sünger atölyesinde büyük çapta hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.İş yerinde esnaf olan Feyzullah Okkay, "Sabah geldiğimizde yangın devam ediyordu. Sabah 09.00 gibi geldik. O sırada yangın vardı. Mallarımızı da kurtaramadık olduğu gibi kaldı orada. Polis bizi yaklaştırmıyor" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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