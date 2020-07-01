Zeytinburnu'nda şoke eden görüntüler...Hayatlarını tehlikeye atarak ana yolda mangal taşıdılar Zeytinburnu'nda şoke eden görüntüler.

Zeytinburnu'nda şoke eden görüntüler...Hayatlarını tehlikeye atarak ana yolda mangal taşıdılar

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda ellerinde mangal taşıyan 2 genç trafiğin yoğun olduğu ana yolda bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçti. Gençlerin kazaya davetiye çıkardığı anları görenler şoke oldu. Gençlerin hayatlarını tehlikeye attıkları o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu Kennedy Caddesi'nde dün saat 20.30 sıralarında cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Ellerinde mangal taşıyan 2 genç trafiğin yoğun olduğu ana yolda bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçti. Mangal kömürlerinin yandığı da görüntülere yansıdı. Gençlerin kazaya davetiye çıkardığı anları görenler şoke oldu.

Kaynak: İHA